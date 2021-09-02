«Сексуальная»: Анна Калашникова восхитила царским бюстом в купальнике трендового цвета

На личной странице в Instagram артистка Анна Калашникова разместила ролик с отдыха на Мальдивах. Знаменитость похвасталась роскошной фигурой в купальнике на тоненьких завязках.

Анна вслед за актрисой Марией Горбань и моделью Дарьей Клюкиной облачилась в купальник актуального розового цвета. Вот только в отличие от этих красавиц, Калашникова отдала предпочтение раздельному пляжному наряду. Бывшая возлюбленная исполнителя Прохора Шаляпина продемонстрировала бикини с тонкими нитями под лифом в виде ракушек.

Фанаты модели остались в восторге от грациозного купания Анны в лепестках роз. Артистка не скрыла под водой выдающуюся грудь и плоский животик.

«Роскошная женщина», «Какая сексуальная картинка», «Анна, вы богиня», «Самая прекрасная девушка», «Какое красивое видео! Глядя на него, забыла, что осень», «Оставайтесь всегда такой же красоткой», «Аня, вот это роскошь, вот бы там оказаться», «Какая шикарная, как всегда», — восхитились Калашниковой ее поклонники.

Напомним, ранее Анна Калашникова рассказала о своих переживаниях. Оказалось, у певицы есть квартира в Испании, где недавно произошло наводнение.

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