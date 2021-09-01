«Мы два года там не были»: Анна Калашникова переживает за свою квартиру в Испании на фоне жуткого наводнения в стране

Светская львица Анна Калашникова призналась Teleprogramma.pro, что не знает, в каком состоянии находится ее заграничная недвижимость. Приходится уповать только на бога, чтобы ничего не случилось.

В эту среду, первого сентября, все информагентства облетели жуткие фото и видео, снятые очевидцами жуткого наводнения в северной части Испании. Стихия ударила по морскому побережью между Валенсией и Барселоной, в кадрах видно, как по улицам несутся потоки грязи и воды.

Певица, модель и телеведущая Анна Калашникова в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что хоть ее квартира и находится в другой части Испании – сорока минутах езды от Аликанте, она все равно очень переживает.

Дело в том, что квартира пустует уже почти два года. Анна Калашникова и ее семья не может попасть в Испанию с самого начала пандемии. И убедиться в том, что с жильем все в порядке, возможности нет.

«Мы жили в квартире по полгода до пандемии, но уже почти два года там не были, — поделилась Анна Калашникова с Teleprogramma.pro. — Общаемся с нашим консьержем, но у нее же нет ключей от квартиры. Она просто может подойти к двери, в окна посмотреть и все. Мы были там в конце 2019 года, а в 2020-м не полетели. Я была в Европе и хотела туда проскочить, но не получилось. Очень сложно. Конечно, мы переживаем. Но слава богу, наводнение далеко от нас. В случае ЧС нас оповестят. У нас в Испании много друзей. И мы на связи с агентством недвижимости. Они помогают вносить платежи за квартиру».

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