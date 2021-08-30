«Трусы до ушей! Нагиева дразнишь?»: Горбань после родов обнажила сексуальные бедра в Майами

Актриса из сериала «Кухня», став мамой во второй раз, не стесняется своей пышной соблазнительной фигуры.

Маша Горбань три недели назад родила сына Нилана в одной из частных клиник в США. Малыш появился на свет 5 августа. Не прошло и месяца, а актриса из сериала «Кухня» уже блистает на пляже в Майами в сексуальных купальниках. Так, жена кинооператора Кирилла Зоткина покрасовалась в соблазнительном бикини с высокой посадкой. Маша отдала предпочтение модному розовому оттенку под фламинго. От большого животика звезды не осталось и следа. Она успела похудеть, избавившись от «постбеременных» метаморфоз.

Чувствует себя и выглядит кинодива просто восхитительно. В Майами экранная «жена» Дмитрия Нагиева без стеснения оголяется на пляже. В эффектном бикини актриса засветила упругие гром-бедра, точеную стройную талию и пышный бюст. Выглядит Маша так, словно и вовсе не рожала.

«Трусы до ушей! Нагиева дразнишь?», «Вот это молодая мамочка! Куда животик-то подевался?», «Сексуальность тела зашкаливает», «Срочно пожарных! Тут весь пляж пылает», «Такие упругие бедра! А где, простите, целлюлит, растяжки?», «Вай! Какая султанша», «Нагиев бьется в истерике?», «Димка, кого ты упустил!», «Такую одну на пляж отпускать нельзя, украдут», «Дети? У нее есть дети?? Да еще и грудной малыш?? Не верим», «Какая мамасита», — написали фолловеры.

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