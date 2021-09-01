Дарья Клюкина вслед за Марией Горбань выбрала розовый купальник-леотард

Модель встретила первый осенний день в жаркой Италии.

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшая возлюбленная Егора Крида — Дарья Клюкина — разместила снимок в купальнике цвета «бабл гам». Примечательно, что ранее актриса Мария Горбань уже хвасталась таким нарядом для пляжного отдыха.

Клюкина в леотарде нежно-розового цвета прикрыла сочные бедра пестрым платком. Однако фасон купальника не утаил роскошные длинные ножки модели. Жена бизнесмена Владимира Чопова почти все лето провела в жарких европейских странах. Поэтому загару Клюкиной можно только позавидовать. Шоколадный ровный тон кожи перекликался с оттенком волос артистки.

К слову, розовый слитный купальник с глубоким декольте ранее продемонстрировала жена Кирилла Зоткина. Мария Горбань похвасталась ярким нарядом на пляже Майами.

«Солнечно-шоколадная красавица», «Барби», «Фотки супер! Как всегда, милая и нежная, стильная и женственная красавица», «Куколка», «Секси-красавица», «Бомбическая, как повезло Владимиру», «Идеальная», «Будто Анджелина Джоли», «Какая красивая и натуральная девочка», — написали поклонники Дарьи в комментариях под фото.

Напомним, недавно Клюкина поддержала тренд на массивные сандалии.

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