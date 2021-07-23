«Модно, но постановочно»: Анна Калашникова примерила пляжный образ в стиле «Бохо шик»

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина — Анна Калашникова — разместила на личной странице в Instagram фото пляжной новинки своего гардероба.

Teleprogramma.pro обратилась к стилисту и преподавателю имиджелогии Ларисе Тимиряевой, чтобы узнать актуальность наряда Калашниковой для отдыха на море.

«Яркий, эффектный пляжный образ в стиле «Бохо шик», где природные мотивы: леопард и перья в декоративном раскраске, что добавляет яркости, праздника и шика, а бахрома и фасон халатика-кимоно усиливают нотки бохо. Ультрамодным образ делает не столько наличие цепей, которые в фаворитах среди декоративных элементов, сколько — сочетание разновеликого леопардового принта купальника и халатика», — отметила стилист.

Модный эксперт также подсказала, как сделать хищный принт более спокойным к восприятию.

«Хищную энергетику любого анималистического принта можно ослабить, если окрасить его в неестественный для его природы цвет. Он визуально и нашим мозгом сразу воспринимается просто как рисунок, а не хищный принт. Все это, в сочетании с роскошными аксессуарами и макияжем выглядит эффектно, красиво, стильно, модно, но постановочно (журнально)».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Смотрите также: