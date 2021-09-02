В тренде: Муцениеце отметилась в шортах-бермудах и белоснежных ботинках на тракторной подошве

Агата Муцениеце снялась в десятках разных кинокартин. Славу ей принес сериал «Закрытая школа». Также зрители видели ее в роли ведущей шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным, который был громким, так как она резко ушла от актера. Оказалось, что он позволял себе проявлять агрессию и даже выгнал ее с детьми из дома. Агата не скрывала переживаний, но за год ее жизнь изменилась.

Теперь актрису еще чаще зовут сниматься новые проекты. Она стала больше внимания уделять внешности и возобновила тренировки. При этом с Павлом Муцениеце общается и 1 сентября они вместе отвели детей в школу. Примечательно, что каждый из них опубликовал кадры с детьми, но совместные фото они не делали. А 2 сентября актриса отправилась на съемки своего шоу.

В последнее время Агата все чаще носит платья, хоть и отмечает, что чувствует себя в них непривычно. На этот раз она отдала предпочтение оверсайзу, надев песочные шорты-бермуды и трикотажную тунику, скрыв свою фигуру. Образ дополнили белые ботинки на массивной подошве, которые в моде не первый сезон.

«Ну красотки ж», — отметила одна из ее гостей.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие признались, что ее образ им приглянулся. «Какая классная», «Агата, вот вроде все скрыли, но выглядите стройной», «Ботинки зачетные», «Какая стиляга», «Красивые, прям вау», «Хороша, Агата», «Вы смотритесь как подросток», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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