«Наше путешествие началось»: Павел Прилучный улетел вместе с детьми Агаты Муцениеце

Павел Прилучный является одним из самых известных молодых актеров в России. Слава пришла к нему после съемок в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор». Почти 10 лет он прожил в браке с Агатой Муцениеце. актриса подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Однако в прошлом году супруги развелись. Жена ушла от артиста. Но он не долго был один. Вскоре после получения бумаг о разводе его заметили в компании Мирославы Карпович.

Теперь Павел предпочитает скрывать личную жизнь. Время от времени его видят в компании Мирославы. Этим летом он уже успел отдохнуть на Мильдивах. А вот его бывшая жена провела время в Турции. Однако теперь актер снова отправился в поездку. На этот раз он взял с собой подросших наследников.

«Мы нашли способ, как передвигаться в аэропорту. Очень удобно, всем советую», — заверил Прилучный.

Он показал, как катит небольшой чемодан на колесиках, на котором сидела его дочка. Однако в какой-то момент девочка упала на пол.

Позже актер также поделился кадрами из самолета. Он летел в бизнес-классе. У каждого из детей была отдельная кабинка с сидением.

«И так, наше путешествие началось», — объявил Павел.

Позже звездная семья переместилась в комфортабельный автомобиль с кожаным салоном. Их отвезли в отель.

«В общем, добрались мы до места назначения. Мия немного подустала», — отметил актер. «Я хочу в бассейн прыгнуть бомбочкой», — заявила ему дочка.

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