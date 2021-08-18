Утонченность и грация: Муцениеце в блузке с шифоновыми рукавами и брюках клеш вышла в свет

Агата Муцениеце уже больше года является свободной девушкой. Она рассталась с Павлом Прилучным в разгар пандемии. Вместе с двумя детьми актрисе пришлось переехать из дома в квартиру. Звезда «Закрытой школы» решила заняться спортом и вскоре сменила имидж. Теперь не только ради ролей она старается выглядеть более женственно. На днях Агата вернулась из отпуска, который провела в Турции.

Теперь экс-жена Прилучного вернулась к привычной жизни в столице. Вечерами она редко сидит дома. 18 августа актриса похвасталась новым нарядом. Муцениеце запечатлелась в костюме цвета океана. Брюки клеш с высокой посадкой и блузка с воротником и шифоновыми рукавами. Она также сделала высокий хвост, а вот макияжа использовала минимум. Артистка запечатлела себя в лифте.

«Друзья, это спектакль под открытым небом. Смотрите, как атмосферно», — похвасталась звезда.

Агата встретилась с Антоном Лаврентьевым и Алексеем Зиминым. Она была готова насладиться представлением в рамках концерта на крыше.

Поклонники восхитились элегантным образом актрисы. «Какая красивая», «Только вы не краситесь для мероприятий», «Очень миленькая», «Агата, как вы похорошели», «Красотка наша», «Мне нравится ваш образ», «Очень стройная, такая талия, ах!», «Вы бы тоже могли там блистать», «Агата, рядом с вами такие мужчины», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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