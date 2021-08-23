«Какая тонкая талия!»: Ани Лорак в кроп-топе и джинсовых бриджах «зажгла» на сцене

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она успела отметиться на «Евровидении», после чего у нее появилось еще больше поклонников. Артистка не скрывает, что следит за фигурой. После развода с турецким бизнесменом она стала еще больше больше работать. Поклонники заметили, что певица постройнела. В прошлом году она смогла отдохнуть с дочкой Софией, а вот этим летом звезда приехала в Сочи.

Лорак успела выступить на «Новой волне». Однако она приготовила несколько номеров, в том числе премьеру новой трека с Сергеем Лазаревым. Накануне состоялась репетиция их выступления. На репетиции певица появилась в белом кроп-топе и джинсовых бриджах. Наряд позволил подчеркнуть ее точную фигуру и оголить пресс. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) зажигательно двигалась вместе с коллегой.

Поклонники изумились тому, как выглядит 42-летняя звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Еще в форме», «Вот это талия», «Такая красотка», «Каролиночка очень стройная», «Какая красота», «Сергей так крепко сжимает руку», «Ах, как бюст стоит без лифа!», «Какая тонкая талия!», «Поражаете», «Ура, дождались», «Прекрасно смотритесь», «Фигурка на миллион», — кадры пользователи Сети.

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