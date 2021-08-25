Нежный лебедь: Лорак в силуэтном платье в пол выступила с Лазаревым на «Новой волне»

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она успела завоевать любовь публики. Несколько лет назад поклонники даже не подозревали, что певица разведется со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Она никогда не говорила о проблемах в отношениях, но в 2019 году подала на развод. Примечательно, за минувшее время она стала еще стройнее. Более того, артистка не прекращает работать.

Этим летом Лорак успела отдохнуть в Турции. А в августе она прилетала в Сочи, где провела несколько дней на «Новой волне». Певица приготовила для зрителей множество сюрпризов. Накануне она спела дуэтом с Сергеем Лазаревым. А 25 августа в день закрытия песенного конкурса артистка презентовала новый хит, снова спев с Сергеем уже трек «Не отпускай». Для такого особенного случая она выбрала женственный наряд.

Лорак облачилась в белоснежное платье-рыбку. Силуэтный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Певица распустила волосы и сделала макияж с алой помадой.

После выступления ее окружили ведущие. Она с удовольствием позировала на красной дорожке с Лазаревым. К слову, они дружат уже много лет. Поклонники мечтали, чтобы артисты спели дуэтом и это произошло. «Какие красивые», «Ну как смотрятся вместе», «Просто бесподобно», «Лучшие из лучших», «Нельзя налюбоваться», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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