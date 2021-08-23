Леди в желтом: Ани Лорак в силуэтном комбинезоне на молнии вышла на красную дорожку

Певица в ярком наряде предстала на «Новой волне» в Сочи. Она восхитила ведущего, встречающего гостей.

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Певица почти каждый год выпускает новые хиты. Она в последнее время стала чаще уделять время отдыху. Артистка проводит время с дочкой Софией на курортах. При этом она следит за фигурой и в свои 42 года может похвастаться стройностью. Не так давно звезда приехала в Сочи на «Новую волну». Она приготовила сюрприз для поклонников.

Лорак решила провести на побережье Черного моря целую неделю. Она приняла участие в творческом вечере Николая Баскова. 23 августа артистка вышла на красную дорожку. Она предстала в силуэтном комбинезоне лимонного цвета на молнии. Наряд дополнили золотые босоножки на каблуке. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) позировала перед фотографами. Восхитился ее красотой ведущий по имени Алексей.

«Наикрасивейшая звезда, звезда „Евровидения“ и просто звезда», — отметил он.

На дорожке Лорак рассказала, что выступит на пятом концерте «Новой волны» в дуэте с Сергеем Лазаревым. А позже они также представят совместную песню.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие посчитали, что она постройнела. «Ох, какая яркая», «Вам так идет желтый», «Цветочек наш», «Безумно хороша», «Мне нравится, такая вы стройняшка», «Ваш вкус идеален», «Просто безупречная», «Фигура на миллион», «Комбинезон крутой», «Лимончик», — прокомментировали пост подписчики.

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