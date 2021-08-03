«Удивительный остров»: Навка в белоснежных шортах и модных сандалиях предстала в Греции

Фигуристка проводит отпуск с родными на острове Делос. Она поделилась кадрами из путешествия.

Татьяна Навка уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Недавно они отметили годовщину со дня свадьбы. Этим летом фигуристка много работала. Она привезла ледовое шоу в Сочи. Там в санатории также отдохнула ее мама. А теперь спортсменка уже со своей семьей устроила себе полноценный отпуск. Она приехала в Грецию, где в этом году уже отметились Ольга Бузова, Светлана Лобода и другие звезды.

Навка решила поделиться кадрами из путешествия. Она побывала на острове Делос вместе с дочками Сашей Жулиной и Надеждой Песковой. Они осмотрели местные достопримечательности, изучив весь остров. Фигуристка была облачена в футболку и белые шорты, рубашка оверсайз дополняла ее лук, а также модные сандалии. Татьяна запечатлелась с младшей дочкой и поделилась впечатлениями.

«Удивительный остров Делос, практически остров-музей, который сохранил архитектурные и археологические следы различных цивилизаций древнего Эгейского мира вплоть до раннехристианского периода поражает! Вы только представьте, что по легенде этот остров — место рождения Аполлона и Артемиды, когда-то крупный порт и духовный центр был разрушен и разорен в 87 году до н. э. полководцем Митридата Менофаном! Сейчас же на острове можно увидеть несколько святилищ, храмов, статуи, фонтаны, сокровищницы, античный амфитеатр и, конечно же, аллею львов! Грозные охранники острова, которые пережили века и по сегодняшний день несут свою верную службу!» — написала фигуристка.

Поклонники отметили, что Навка уже загорела. Многие восхитились фигурой 46-летней спортсменки. «Какая красота!», «Надя такая милая в этом платье», «Как вы загорели», «Фото завораживает», «Такие у вас безупречные ноги», «В шортах ходите чаще», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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