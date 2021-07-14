Курортный стиль: Брежнева в горчичных брюках-бананах и модных сандалиях отметилась в Турции

Певица похвасталась своим летним нарядом. Она оказалась в Белеке, где проводит время перед концертом.

Вера Брежнева не раз рассказывала, как ухаживает за собой. Она занимается спортом и йогой. А вот отдыхать певице обычно удается нечасто. Но благодаря пандемии у нее освободилось время, поэтому она стала чаще ездить в отпуск. Этим летом артистка почти не покидала Италию. Там у нее есть просторный дом. Девушка то позировала для мужа Константина Меладзе, то устраивала поездки на машине с одной из сестер.

А накануне Вера прилетела в Турцию. Она устроила сюрприз Монатику, появившись на его концерте. А вот 14 июля певица смогла расслабиться и посвятить время себе перед своим выступлением. В соцсети она поделилась кадром, на котором позировала в летнем наряде в Белеке. Брежнева предстала в брюках-бананах горчичного цвета и черной майке. Модные сандалии Birken дополнили ее курортный лук. В сандалиях недавно отметилась и Ксения Собчак.

Девушка увиделась со своим стилистом по волосам и смогла обновить цвет. Она призналась, что ждет встречи с поклонниками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 39-летняя певица. Многие оценили ее летний аутфит. «Какая красотка», «Очень стильно», «На вас сандалии смотрятся на ура», «А можно еще фоточек?», «Прям блондинка в эфире», «Вас тут не узнать», «Прекрасная Вера и ее наряд», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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