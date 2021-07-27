«Без флага, без зрителей»: Навка поздравила российских олимпийцев с золотыми медалями

27 июля известная фигуристка Татьяна Навка поздравила российских спортсменов, завоевавших золото на Олимпиаде в Токио.

«Ребята, вы невероятные молодцы! Даже без флага, без зрителей, поддержки на месте, на год позже запланированного, в сложных и напряженных условиях, вы смогли достичь победы на этих Олимпийских играх. Мы безмерно гордимся вами!» — написала 46-летняя звезда спорта в Instagram.

Отдельно она отметила, что нашу четверку чемпионов мужской гимнастики, которые завоевали золото Олимпиады впервые за 25 лет. Навка назвала их мужчинами, «на которых хочется смотреть», которые притягивают внимание «только спортом, силой и мужской харизмой». Примечательно, что неделю назад фигуристка осуждала в социальной сети ролик с соревнований по художественной гимнастике, где спортсмен нарядился в блестящий открытый костюм и выглядел совсем немужественно.

«Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет. Мужское останется мужским, а женское женским!» — писала Навка, за что, кстати, получила критику подписчиков и даже некоторых спортсменов.

В новом посте Татьяна добавила, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова согласна с ее мнением.

Напомним, в копилке спортивных достижений Навки также имеется золото Олимпиады (2006 год, танцы на льду в паре с Романом Костомаровым).

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