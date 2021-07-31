Чемоданы собраны: Бузова в джинсовых мини-шортах и модных сандалиях отметилась на Санторини

Ольга Бузова не теряет популярности. После того, как она была ведущей «Дома-2, девушка построила карьеру как певица и актриса. В этом году она впервые сыграла в новом спектакле в МХАТе, а также снялась в новом проекте ТНТ. Целый месяц телеведущая провела в Африке. А теперь она наслаждается отпуском в Греции. Звезда устроила себе небольшой отдых, посетив не только Афины, но и остров Санторини.

больше по теме «Нереально»: Бузова в струящемся платье с трехметровым шлейфом предстала на Санторини Телеведущая не пустила возможности устроить красочную фотосессию в вечернем образе.

По словам Ольги, мечтой всей ее жизни было побывать в этом месте. Она с радостью гуляет по знаменитым узким улочкам, между домов с синими крышами. Каждый вечер телеведущая наряжается для ужина. Накануне она покрасовалась в шелком платье с длинным шлейфом. А вот 31 июля Бузова собрала чемоданы, чтобы отправится в аэропорт. При этом она облачилась в летний комфортный лук.

Девушка покрасовалась на вилле в футболке оверсайз и джинсовых сортах с высокой посадкой. Наряд дополнили ультрамодные сандалии. Такие же есть у Веры Брежневой. Отметим, что ранее Ольга призналась, что поправилась. Но с помощью нарядов с высокой посадкой она скрыла живот.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие также обрадовались тому, что она скоро окажется дома. «Оля, у тебя ноги красивые, не худей», «Наряд приличный, ура», «Сандалии роскошные», «Вот и отдохнувшая Оля», «Шорты сидят шикарно», «С таким весом прям хорошенькая», — стали писать пользователи Сети.

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