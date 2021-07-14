Морская прогулка: Татьяна Навка в силуэтном платье запечатлелась с моложавой мамой в Сочи

Татьяна Навка не скрывает, что любит свою семью. Не так давно она вышла в свет с мужем Дмитрием Песковым. Они смогли провести время на празднике у друзей. Но вскоре спортсменка вернулась в Сочи. Именно туда она привезла свое шоу «Руслан и Людмила». В этом году девушка обновила постановку. Аделина Сотникова и Алина Загитова теперь вместе участвуют в красочном представлении.

Однако Навка находит и время для отдыха. В свободное время она гуляет по горам, а 14 июля девушка устроила морскую прогулку ня яхте. На борту собрались ее друзья: Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко. Также фигуристка провела время со своей мамой Раисой. Обычно они вместе ездят в отпуск. На этот раз Татьяна смогла посвятить время родительнице на курорте. Примечательно, что оделись они в одном стиле.

Фигуристка предстала в силуэтном платье кремового цвета с неброским принтом. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. А вот Раиса облачилась в платье-балахон.

«Ну куда же я без мамули», — отметила чемпионка. «Кайфемся», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие посчитали, что у нее хорошие гены, так как мама выглядит очень молодо. «Красотки», «Вот это да, такая мама молодая», «Милые», «Красивое фото», «Прелестные девушки», «Вот в кого вы такая красотка», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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