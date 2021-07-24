Изящность: Подольская в струящемся платье макси и модных мюлях устроила танцы с сыном на руках

Наталья Подольская уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица не раз рассказывала, что во всем может положиться на возлюбленного. Они растят сына Артемия, для которого возле дома построили детскую площадку. Также они не раз облачались в костюмы супергероев, чтобы поддержать наследника в садике. А в прошлом году артистка родила второго сына Ивана.

Теперь Наталья старается совмещать карьеру и материнство с еще большим усердием. Она не скрывает, что ей помогают няни, а также родственники. Пресняков тоже часто сидит дома с детьми. Но недавно семья отправилась в Грецию. Это уже второй отпуск пары этим летом. Подольская успевает загорать, купаться, а вот вечером всегда наряжается, чтобы порадовать мужа. Накануне она отметилась в силуэтном шелковом платье розового цвета.

А вот 24 июля для вечернего променада жена Преснякова облачилась в струящееся платье макси небесного цвета с цветочным принтом. Наряд дополнили голубые мюли на шпильке, которые в моде в этом сезоне. Ранее в мюлях отметились Виктория Лопырева, Ксения Бородина и другие модницы. Певица не только сделала фото с мужем и детьми, но и станцевала с малышом Иваном, держа его на руках.

«Добрый, добрый, добрый, добрый и очень добрый вечер», — заявила она.

Поклонники восхитились парой, которая оделась в одной цветовой гамме. «Красивые и счастливые!», «Наташа, бросились в глаза ваши мюли, очень симпатичные», «Какие же вы классные!», «Счастье в глазах», «Ваня уже такой богатырь», — прокомментировали пост подписчики.

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