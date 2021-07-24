В модном оттенке: Подольская в шелковом платье миди и остроносых лодочках предстала на курорте

Наталья Подольская уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастает сын Артемий, которому шесть лет. А в прошлом году в звездной семье произошло пополнение. Певица родила второго сына Ивана. После этого события возлюбленная Преснякова ненадолго покинула сцену, но она быстро пришла в форму. Теперь артистка снова выступает на публике и посещает разные мероприятия.

Однако на днях пара приехала отдыхать в Грецию. Это уже второй отпуск супругов за последние несколько месяцев. Подольская успевает не только купаться и загорать, но и проводить время с сыновьями. На курорте она часто наряжается, особенно для вечернего ужина. А накануне Наталья пожаловалась, что ее обожгла медуза. Это не помешало ей подобрать наряд, скрывший след ожога на ноге.

24 июля Подольская облачилась в шелковое платье миди с открытым плечом. Наряд она дополнила остроносыми туфлями-лодочками. Певица выдержала образ с цвете фуксия, или как его еще называют стилисты — цвет «взбесившейся Барби». Жена Преснякова держала на руках малыша Ивана, а Артемий позировал рядом.

Ранее шелковое платье на отдыхе надела Вера Брежнева. К слову, наряды из шелка становятся все актуальнее. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие написали ей комплименты.

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