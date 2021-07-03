«Очень счастливы»: Подольская в монохромном наряде сделала фото с подросшим сыном Иваном

Наталья Подольская не скрывает, что семья для нее главное в жизни. Она уже 10 лет живет в браке с Владимиром Пресняковым. Певец часто водит ее на свидания, а также помогает воспитывать детей. У них подрастает шестилетний сын Артемий и восьмимесячный Иван. Недавно певица устроила семейный отпуск. Она увезла наследников Турцию. А позже к ней присоединился муж, который решил приехать внезапно.

Всего пять дней Наталья позволила себе отдохнуть. Она купалась, загорала и играла с детьми. Вечерами певица наряжалась и вместе с мужем отправлялась ужинать в ресторан. С собой она взяла множество ярких летних нарядов. А 3 июля пара насладилась последним днем в Кемере. Подольская предстала в монохромном образе. Она надела кроп-топ с узорами и шорты-бермуды голубого цвета. На руках она держала подросшего Ивана в комбинезоне.

Пресняков прильнул к жене, держа за руку старшего наследника. Они вместе позировали возле отеля.

«Подходит к концу наш внезапный, необыкновенный отдых. Мы очень счастливы в реалиях наших дней оказаться здесь, ведь непонятно, что ждет нас завтра. Мы очень благодарны за прекрасную организацию нашего отдыха. Как же важно останавливаться и просто наблюдать. Наблюдать, как растут и меняются дети, смотреть, как купается в море мама, обнимать и целовать мужа. Вернемся домой и будем смаковать», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, чтоу Преснякова прекрасная семья. Многие посчитали, что Артемий растет его копией. «Но, одно заметно! Малыш всегда на руках у мамы! Надо фото и с папой!», «Ух, как подрос малой», «Какая прекрасная семья!», «Вы такие замечательные!», «Красавица», «Ваши ноги затмят все», «Прекрасные и загорелые родители», — прокомментировали пост подписчики.

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