Променад в Греции: Подольская в белых шортах и рубашке оверсайз скрыла фигуру на отдыхе

Наталья Подольская уже долгое время счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она с ним часто проводит время не только дома, но и на работе. А в прошлом году у них в семье произошло пополнение. Теперь они воспитывают не только сына Артемия, но и малыша Ивана. После родов певица приложила усилия, чтобы вернуться в форму. Уже спустя несколько месяцев она возобновила выступления.

А этим летом Подольская предпочитает проводить время в теплых краях. В июне она уже провела несколько дней в Турции с семьей. А накануне певица решила снова уехать отдыхать, но уже в Грецию. Первый день она провела на пляже. А вот ближе к вечеру смогла расслабиться без детей. Она призналась, что Артемия пристроила в игровую комнату, а Иван остался спать в номере с папой. Сама Наталья облачилась в монохромный наряд для променада.

Молодая мама скрыла фигуру в шортах-бермудах и рубашке оверсайз белого цвета. Она покрасовалась на камеру в своем летнем образе, который дополнила стильная шляпа.

А позже Подольская сделала фото с малышом Ваней. Мальчик был одет в панамку и кремовый костюм. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами.«У вас чудесный малыш», «Какая вы красивая», «Вся в белом — красиво на курорте», «Когда мама счастлива, все счастливы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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