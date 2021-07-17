«Умеет фоткать меня худой»: Бородина облачилась в черное мини-платье и трендовые мюли

Ксения Бородина в этом году переживает не самый лучший период в жизни. Она недавно подтвердила, что разводится с мужем Курбаном Омаровым. При этом девушка предпочла не грустить. Она долгое время хранила молчание, а потом стала посещать вечеринки и регулярно появляться на разных мероприятиях. Теперь летние дни телеведущая проводит с семьей в Турции. Она она катается на яхтах и видится с подругами.

Даже на отдыхе Ксения предпочитает выглядеть безупречно. Она весь день проводить с детьми на пляже. А вот вечером звезда устраивает променад и ужинает в лучших ресторанах. С собой она взяла множество нарядов. Телеведущая успела отметиться в топе и юбке макси, а также в асимметричном платье цвета лимона. 17 июля Бородина снова решила развеяться. На этот раз она облачилась в черное мили платье и трендовые мюли Bottega Veneta.

«Это просто моя подруга умеет фоткать меня худой, на самом деле я 90 кг, чем и горжусь», — заявила звезда.

Она осталась довольна вечером в Бодруме. Ксения смогла отведать свежих морепродуктов. При этом она наблюдала за красивым закатом. В последнее время поклонники часто называют ее сильно худой. Однако в новом наряде девушка получила множество комплиментов. «Ксюша, вы просто шикарнейшая женщина», «Просто шик», «Какая фигура! Невероятно красивая!», «Вы замечательно выглядите, фигура нереально красива», — прокомментировали пост подписчики.

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