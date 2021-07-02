«С таким красивым вырезом»: Собчак покрасовалась в льняном костюме оверсайз и горчичном боди

Ксения Собчак не скрывает, что для нее находиться в центре внимания — привычное дело. Она не только остра на язык, но и умеет подбирать себе броские образы. Недавно на фестивале «Жара» телеведущая продемонстрировала шесть актуальных аутфитов. Среди них были не только платья и костюмы. Примечательно, что блондинка оценила луки гостей фестиваля и некоторые образы подвергла критике.

Теперь Ксения успевает путешествовать, а также проводить время с сыном Платоном. Однако в пятницу, 2 июля, ее день начался с поездки по делам. При этом дома она успела похвастаться обновками. Телеведущая облачилась в льняной костюм оверсайз цвета экрю и горчичное боди. Брюки с разрезами дополнил рыжий пояс, а вот обувь Собчак скрыла. Босоножки на каблуке едва были видно из-за брюк макси.

«Прислали вот такой прекрасный костюмчик. В красоте в ближайшее время. И главное, что он такой льняной и с таким красивым вырезом, видите? Красота!» — похвасталась звезда. «Очень годно», — добавила она.

Примечательно, что Вера Брежнева недавно тоже купила льняные костюмы в белом и розовых цветах. Она считает этот наряд идеальным для знойного лета. Поклонникам выбор Ксении пришелся по душе. Многие назвали ее элегантной. «Словно леди», «Прям деловая дама», «Костюм роскошный, вы правы», «На вас все сидит хорошо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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