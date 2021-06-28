Закулисное веселье: Собчак в шелковых брюках-дудочках и объемной блузке цвета мяты устроила танцы

Ксения Собчак не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. Телеведущая не только остра на язык, но и обожает необычные наряды. Девушка не так давно похвасталась женственным платьем макси с рукавами-фонариками. А вот на фестивале «Жара» блондинка показала самые разные луки от ярких костюмов, до платьев с вырезами в пляжном стиле.

27 июня в Москве состоялось закрытие фестиваля, а Собчак снова была ведущей. На этот раз она тщательно подготовилась: в своих лучших нарядах девушка то дефилировала по красной дорожке, то объявляла артистов. Продемонстрировала она и один из ярких луков, который можно носить и в повседневной жизни. Ксения предстала в объемной блузке с подворотом цвета мяты, а также шелковых брюках-дудочках. Своим нарядом она подчеркнула стройную талию.

Телеведущая устроила танцы, пока артисты выступали на сцене. За кулисами развернулось настоящее веселье. Собчак решила уйти в отрыв. Она без стеснения танцевала, как умела.

Поклонники восхитились элегантным образом звезды. При этом многие отметили, что любят Ксению за ее самоиронию. «Какая красивая», «Крутой наряд», «Очень худенькая», «Какая статуэточка», «В лучшей форме», «Крутой лук, вы прям дива», «Наряд один из самых приличных», — прокомментировали кадры подписчики.

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