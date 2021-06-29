«Кто меня встречает?»: Собчак показала сына в ветровке и резиновых сапогах лимонного цвета

Ксения Собчак не скрывает, что ей приходится много работать. Несмотря на то, что телеведущая сколотила целое состояние, она заверяет, что этого мало. Блондинка создала свое шоу для YouTube, а также регулярно участвует в разных проектах. При этом она успевает следить за собой, посещать светские рауты и фестивали. А на днях, когда в Москве бушевал ливень, журналистка с трудом улетела на частном самолете в очередную командировку.

Всего один день Ксения отсутствовала, но похоже, что за это время она соскучилась по сыну Платону. Четырехлетний мальчик обычно много времени проводит с мамой. Она следит, чтобы он посещал занятия по иностранным языкам и ходит в частный садик. На этот раз телеведущая запечатлела трогательную встречу с наследником. Собчак показала, как сын в синих штанах и лимонной ветровке, которая сочеталась с резиновыми сапогами, бежит к родительнице и рычит.

«Кто меня встречает в Москве?» — задала риторический вопрос звезда.

Поклонники восхитились маленьким модником. Многие заметили, что он подрос. «Какой лев растет», «Ой, какой яркий парень», «Цвета такие насыщенные, как и образ», «Красота во всем», «Какой милый, мамин красавчик», «Вот это наряд, класс», «Очень мило, маму встречает», «Ксюша, счастливая», «Милота зашкаливает», «Наряд меня покорил просто», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Платон также проводит время со своим папой Максимом Виторганом, а вот экс-супруги стараются не пересекаться.

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