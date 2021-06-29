«Максимально вытягивают силуэт»: Собчак в небесно-голубом костюме с лацканами отметилась на съемке

Ксения Собчак не скрывает, что любит делать покупки. Она уже не первый год строит новый дом, в котором будет большая гардеробная. своим нарядам телеведущая всегда уделяет много внимания. Недавно она стала ведущей фестиваля «Жара». Она сменила шесть образов, примерив не только платья, но и блузки с брюками, костюмы. Поклонники считают, что после свадьбы с Константином Богомоловым она стала одеваться более женственно.

В последнее время Ксения много путешествует. При этом она успевает сниматься в разных передачах. На съемках для Первого канала блондинка отметилась в элегантном брючном костюме небесно-голубого цвета. Жакет с лацканами дополнил нюдовый топ и остроносые бархатные туфли. Причудливая прическа дополнила ее лук.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие заметили, что она похудела. А для портала Teleprogramma.pro стилист Мария Хомякова оценила ее образ.

«В последнее время деловые образы Ксении очень интересные и продуманны с точки зрения проекции ее характера. Это тот случай, когда внешний облик подчеркивает харизму и решает определенные поставленные задачи, отображения образа личности. Нежно-голубой — это актуальный цвет этого сезона. Цвет с очень контрастными темными лацканами пиджака подчеркивают остроту характера в Ксении. Лацканы жакета, стрелки на брюках и лодочки максимально вытягивают силуэт Ксении, делая его более стройным. При этом лацканы помогают разделить верх костюма и низ на части образ получается стройным, но нет эффектора вертикали. Лодочки гармонируют с топом, а топ выглядит игриво, так как его фактически не заметно под жакетом.Хочется поддержать оттенка лацкана пиджака. Возможно, заменив туфли или крупными серьгами», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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