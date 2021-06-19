«Топ моих вещей на лето»: Брежнева примерила белоснежный льняной костюм и лимонное платье

Вера Брежнева не так давно отметила 39-летие. Примечательно, что певица легко относится к возрасту. Для многих поклонников она остается одной из самых привлекательных артисток на отечественной эстраде. Девушка любит наряжаться. На сцене ее можно увидеть в роскошных платьях. А вот в обычной жизни певица зачастую носит лаконичные, но при этом женственные наряды. Каблуки она смело заменяет на кроссовки.

19 июня Вера решила показать поклонникам своим обновки. Некоторые наряды она уже носила, а другие только появились в ее гардеробе. так девушка примерила белоснежный льняной костюм. Сначала она примерила его без пояса, а потом добавила еще черный топ.

«Топ моих вещей на лето», — объявила певица. «Льняные костюмы», — заявила она.

После этого Брежнева также показала костюм с розовыми брюками клеш. В нем она появилась на радиостанции пару дней назад. К тому же, наряд идеально подходит для исполнения ее хита «Розовый дым».

«И конечно розовый тренд. Тоже льняной на лето», — подчеркнула звезда.

Также в копилке Веры оказалось шелковое платье с талией ампир. Наряд лимонного цвета позволил ей открыть изящные щиколотки. К слову, этот оттенок тоже в моде в этом сезоне.

«Шелковое платье», — отметила певица.

А вот на прогулку с Константином Меладзе она поехала в черном мини-платье с рукавами-фонариками. Девушка решила сделать акцент на стройных ногах.

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