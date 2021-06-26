«А не надо завидовать»: Анна Ковальчук прокомментировала роман сестры с Гариком Харламовым

Как только отгремела новость о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус, тут же появился слух о том, что у известного шоумена новый роман с другой актрисой — Екатериной Ковальчук, с которой он снимался в комедии «Гусар». С недавних пор 40-летний мужчина и 28-летняя девушка перестали скрывать свои отношения, и интерес к этой паре разгорелся с новой силой.

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25 июня вышел новый выпуск шоу «Вечерний Ургант», гостьей которого стала звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук, она же старшая сестра Екатерины. Ведущий не упустил возможность спросить у актрисы, как там дела у ее родственницы с новым возлюбленным.

«Аня, ну расскажи про сестру. Говорят, у нее роман с Харламовым», — попросил Иван Ургант. «А не надо завидовать», — иронично ответила актриса. «А я никому не завидую! Я просто подумал, что Ковальчук и Харламов — это такой хоккейный роман», — отшутился ведущий.

Гостья не стала ничего рассказывать, сразу переведя разговор на то, как она любит младшую сестру. Но в ее веселом диалоге с ведущим проскочил один многозначительный момент — кому в именно этом романе стоит завидовать: Гарику, нашедшему себе молодую красавицу, или Екатерине, влюбившей в себя богатого и популярного шоумена. Как вы считаете, кто из больше выиграет от этих отношений?

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