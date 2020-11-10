Новая подруга?: Харламов улетел в Сочи с похожей на Асмус молодой актрисой

Судя по всему, у резидента «Камеди Клаб» роман со звездой сериала «Гусар».

Актер Гарик Харламов был замечен на отдыхе в Сочи со звездой сериала «Гусар» — Катериной Ковальчук. Напомним, что в картине он сыграл главную роль. Интересно, что симпатичную девушку миниатюрного роста многие поклонники юмориста уже давно окрестили «копией Кристины Асмус».

Как пишет телеграм-канал «Светские хроники» после насыщенных съемок звезды решили отдохнуть у моря. Любопытно, что несколько недель назад Катерина Ковальчук на своей страничке в Instagram публиковала видеозапись с Гариком Харламовым и коллегами по сериалу «Гусар». Тогда шоумен благодарил всех поклонников.

«Я хочу сказать спасибо, кто прошел с нами этот невероятный путь. Спасибо всем, кто смотрел. И тем, кому сериал не понравился тоже спасибо большое», — говорил, в частности, Харламов.

Ранее шоумен признавался, что решение развестись с Кристиной Асмус было обоюдным. В последние годы совместной жизни они много ссорились.

Любопытно, что в последних выпусках «Камеди Клаб» Гарик Харламов становится объектом насмешек от коллег. Все пытались остроумно пошутить про его развод. В частности, Павел Воля не так давно обмолвился, что Харламов отдал жене столько денег, что теперь ему надо и поработать. «Это точно», — кратко ответил другу шоумен.