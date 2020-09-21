Гарик Харламов и машина времени: на ТНТ стартует новый комедийный сериал «Гусар»

Известный шоумен сыграет отважного вояку, которого обстоятельства забрасывают из 1812 года в наше время.

ТНТ анонсировал новый комедийный сериал с Гариком Харламовым. 5 октября в 20:00 на канале стартует «Гусар».

Создатели картины отметили, что в этот раз Харламов не просто сыграет главную роль — впервые он предстанет в образе персонажа, который еще не знаком зрителям по скетчам и миниатюрам в Comedy Club. Главный герой — бравый гусар Григорий Савельевич Рыльский, офицер, патриот и любитель женщин. В 1812 году он должен доставить важное письмо Кутузову, но современный ученый перебрасывает его в наше время. На этом сюжетные коллизии не заканчиваются. Жена изобретателя машины времени собралась подавать на развод, но появление человека из прошлого в их доме заставило ее отложить расставание, ведь Рыльский оказался ее предком, а значит, если он не вернется в свое время, то и девушки просто не станет.

Но что может случиться с гусаром в наши дни? Вояка получит удар током, подерется с любителями косплея, «загремит» в отдел полицию и на телешоу. Но в поисках дороги домой ему предстоит еще наладить отношения в семье ученого и напомнить супругам о том, что такое любовь.

«Гусар — это герой, которого нам давно не хватало. При всей его дурашливости и порой агрессивности, он человек слова, который всегда поможет в трудную минуту. Это герой именно с нашим, российским культурным кодом», — говорит режиссер проекта Рустам Мосафир, который ранее отметился фильмом «Скиф». «Гусар» зацепил меня тем, что он совершенно не похож на те российские сериалы, которые я видел. Он одновременно и фантастический, и современный, в нем соединены несколько историй, которые мне нравятся», — объясняет Гарик Харламов.

Актер также поделился, что на съемках измучился из-за жаркого мундира, парика и накладных бакенбардов. Добавим, что сериал снимался не только в павильонах, но также в музеях, полях и лесах. Киношникам даже пришлось построить небольшую деревню, которая выполняла роль поместья Рыльского. Люди, которые стали очевидцами съемок исторических сцен, не верили, что это комедийный проект ТНТ, — костюмы и декорации намекали на сюжет, достойный «Войны и мира». И все же получилась легкая и смешная история.

Смотрите сериал «Гусар» с 5 октября в 20:00 на канале ТНТ.