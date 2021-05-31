Отдыхают вместе в Сочи: Гарик Харламов перестал скрывать свой роман с Катериной Ковальчук

Шоумен Гарик Харламов перестал скрывать свой роман со звездой сериала «Гусар», в котором он также сыграл, актрисой Катериной Ковальчук. Девушке 28 лет. Ее некоторые поклонники Харламова называют «точной копией Кристины Асмус». Актрисы и правда очень похожи. Обе белокурые красавицы. Кроме того, Екатерина — сводная сестра популярной актрисы Анны Ковальчук.

В Instagram Гарик Харламов выложил кадр, на котором мечтает, глядя в даль на фоне гор в Сочи. «Готовлюсь к роли балеруна. Изучаю пятую позицию. Автор фото Соня Таюрская», — написал он.

Примерно в это же время Таюрская в сторис своего Instagram разместила снимок с Катериной Ковальчук. На фотографии они находятся в горячем чане с водой. Заметим, что сама Таюрская отдыхает с солистом Little Big Ильей Прусикиным. Они с недавних пор также перестали скрывать от публики свой роман. Заметим, что все влюбленные остановились в популярном у звезд горном спа-комплексе, где к услугам гостей не только виллы и ресторан, но и бани.

Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов развелся с женой актрисой Кристиной Асмус. У пары есть совместная дочь Анастасия.

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