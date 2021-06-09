С эффектом стройности: Саша Савельева в полосатом комбинезоне посетила выставку в Москве

Саша Савельева в свое время участвовала в «Фабрике звезд». Потом она стала выступать в группе «Фабрика». Девушка всегда отличалась эффектной внешностью. Не удивительно, что влюбился в нее один из самых завидных актеров Кирилл Сафонов. Два года назад у них родился сын Леон. Тогда певица ушла из группы и сосредоточила внимание на материнстве. Однако теперь она все чаще посещает вечеринки и светские рауты.

Не так давно Саша посетила юбилей Кристины Орбакайте. На празднике она была в компании супруга. А вот 9 июня певица решила сходить на выставку и поддержать молодого фотографа Дамира Жукенова. Она появилась в Манеже в элегантном образе. Девушка облачилась в черный комбинезон в тонкую вертикальную полоску. Наряд подчеркнул ее талию. Ранее Эвелина Хромченко рассказала, что наряды с вертикальной полоской визуально стройнят.

«Человек, талант которого был виден сразу! Поздравляю с выставкой! Вы сделали очень глубокую работу! Big congrats. Обязательно сходите в Манеж и насладитесь!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили Сашу комплиментами. «Какая красотка», «Очень нравится ваша прическа», «Прям модель», «Какой интересный наряд», «Вы с ним даже оделись в одной гамме», «Как вы вписались в это место», «Саша, какая ты стройная», «Просто нереальная красота», «Приятно, что вы не сидите на одном месте», — прокомментировали пост подписчики.

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