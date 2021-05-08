«Превратился в «трехглавого дракона»: Савельева в черном платье макси предстала перед Сафоновым

Певица поделилась кадрами, на которых позирует для возлюбленного. Видео оценила даже ее коллега Саша Попова.

Саша Савельева обладает не только вокальными данными, но и притягательной внешностью. После «Фабрики звезд» ее всегда узнавали по светлым кудряшкам. Теперь она все чаще выпрямляет волосы. Увидеть девушку на сцене редкость, так как она стала мамой два года назад. Теперь с мужем Кириллом Сафоновым артистка воспитывает сына Леона. Но постепенно она вернулась в форму и теперь готовится выпустить новый клип.

37-летняя певица этой весной улетела в Дагестан. Там она проводит время с мужем. Они успевают не только отдыхать, но и снимать красочные кадры для клипа. Саша успела отметиться у ГЭС и погулять по пляжу в шубе. Теперь девушка облачилась в черное платье макси с вырезом. Лаконичный образ еще больше подчеркнул ее стройность. Артистка распустила волосы и позировала перед Кириллом, который стоял с камерой на пустынной местности.

«Совсем неожиданно наша просто поездка в Дагестан переросла в творческую. Я стала собой. А муж превратился в „трехглавого дракона“ — режиссера , оператора и продюсера», — поделилась звезда.

Не только поклонники, но коллеги были очарованы красотой певицы. Многие одарили Савельеву комплиментами. «Как красиво», — восхитилась певица Саша Попова. «Природа красивая, а образ, прям, трагичный», «На JLo здесь похожа», «Красиво нереально», «Какой кайф», «Шикарная пара», «Как круто», «И теплым воздухом окутана..», «Песня цепляет, а муж вами любуется», — прокомментировали пост подписчики.

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