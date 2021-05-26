«Душевный вечер»: Савельева в алом костюме и на шпильках появилась на вечеринке Орбакайте

Певица развеялась на празднике у Кристины Орбакайте. Девушки сделали совместное фото со своими мужьями на память.

Саша Савельева уже 11 лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Они растят сына Марка Лео. После того, как певица стала мамой, она стала реже выступать на сцене. Однако девушка вернулась в форму и теперь зачастую снимается в фотосессиях. А недавно она побывала в Дагестане, где сняла новый клип вместе с супругом. По словам артистки, ее возлюбленный во время работы проявляет свой темперамент.

25 мая Саша вышла в свет с мужем. Она отправилась на вечеринку, которую устроила Кристина Орбакайте в честь своего 50-летия. Для такого важного мероприятия певица облачилась в элегантный брючный костюм алого цвета. Наряд дополняли чокер и босоножки на шпильке. Савельева распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Сафонов облачился в черный смокинг и белую рубашку.

Пара насладилась выступлением именинницы, а также Филиппа Киркорова и Валерии. На празднике была и Алла Пугачева, которая произнесла речь в честь дочки. Позже Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым сделали фото с гостями.

«Потрясающий и невероятно душевный вечер был вчера на юбилее Кристины. Трогательный и добрый человек, талантливая и разносторонняя артистка. Дочь, мама, жена! Восхищаюсь», — написала Саша в Сети.

Поклонники восхитились женственностью певицы. Многие одарили ее комплиментами. «Саша, лук просто бомба», «Какая же красивая пара», «Шикарная пара», «Очень красивая пара!», «Шикарные пары! Берегите друг друга», «Вы такая крошка на фоне остальных как Дюймовочка», — прокомментировали кадры подписчики.

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