Красота в простоте: Савельева в льняном платье в пол с объемными рукавами предстала на фоне каньона

Саша Савельева еще на «Фабрике звезд» для многих была олицетворением женственности. Певица с кудряшками сразу обрела популярность и известность. О своей личной жизни она рассказывала редко. Но вот уже 11 лет девушка счастлива с Кириллом Сафоновым. Она смогла завоевать сердце актера, который для многих был примером идеального мужчины. Теперь у пары подрастает сын Леон.

А недавно Савельева побывала в Дагестане с мужем. Они приехали туда не только отдыхать. Сафонов помог возлюбленной снять клип на новую песню. Девушка не скрывает супруг во время работы становится очень серьезным. Однако на этот раз певица представала перед ним в женственных образах. Накануне Саша позировала в черном лаконичном платье. А на новых кадрах девушка предстала в белом платье из льна. Наряд в пол с пышными рукавами и ярусной юбкой в стиле бохо, напоминал свадебный образ.

Певица позировала на фоне Сулакского каньона. К ней пришла козочка, с которой девушка быстро подружилась.

«Мы уже в Москве, а Дагестан не отпускает. Отличная получилась поездка. Мы столько успели и по ходу дела из mood video которое мы хотели снять, получится целый клип», — призналась звезда.

Поклонники были очарованы ее нежным образом. Многие стали писать ей комплименты. «Круто. Совместили приятное с полезным», «Саша, какая вы здесь красивая и счастливая», «Платье просто бомба!», «Вы классные», «Как я люблю вашу пару», «Словно невеста, очень нежная», — прокомментировали пост подписчики.

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