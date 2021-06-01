«С прекрасными феями»: Водянова в черном платье увиделась с Собчак, Перминовой и Литвиной

Модель снова приехала в Россию. На премьере сериала «Русские каникулы» ее поддержали подруги, среди которых было много звезд.

Наталья Водянова давно живет в Париже. Там у нее есть особняк, где хватает места всей ее семье. Муж Антуан Арно помогает ей воспитывать пятерых детей. Лишь двое младших сыновей рождены от миллиардера, а еще трое наследников появились на свет в первом браке модели. Лукас, Нева и Виктор регулярно путешествую вместе с мамой. В прошлом году она устроила им поездку по России, что в итоге стало сериалом «Русские каникулы».

На днях Водянова снова прилетела в Москву. Она решила посетить премьеру сериала. На ковровой дорожке девушка предстала в лаконичном черном платье мидакси и босоножках в тон. В руках она держала сумку прямоугольной формы из лаковой экокожи. Как оказалось, эта сумка создана специально для модели и носит ее имя. Такой подарок ей сделала подруга дизайнер Ульяна Сергеенко.

На премьере Наталья увидела не только ее, но также Ксению Собчак, Ренату Литвинову, Елену Перминову и других подруг.

«Чудесная ночь с прекрасными феями и главной чародейкой Ульяной Сергеенко; сумка „Наталья“ уже в продаже», — похвасталась звезда.

Поклонники признались, что модель выглядела очень элегантно. Многие одарили ее комплиментами. «Прекрасные женщины 21 века!», «Сергеенко краше всех», «Классные такие», «Ксюша выделяется из толпы», «Рената женственная, как всегда», «Вот это компания», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что также пришли на премьеру Яна Рудковская и Ольга Бузова, которая была рада познакомится с топ-моделью.

Смотрите также: