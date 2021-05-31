«Модного рыжего цвета»: Бузова в мини-юбке и жакете оверсайз пришла на премьеру сериала

Телеведущая нарядилась в трендовый наряд для появления на публике. Она посмотрела фильм «Русские каникулы», в котором снялась знаменитая модель с детьми.

Ольга Бузова не скрывает, что любит находиться в центре внимания. Однако даже ей хочется побыть в тени, когда она переживает расставание с возлюбленным. В начале этого года девушка разорвала отношения с Давой. Она сильно переживала из-за случившегося. А позже артистка отказалась снова вести «Дом-2». В итоге бывший бойфренд занял ее место. Телеведущая старается с улыбкой воспринимать любые невзгоды.

Недавно она выступила в Волгограде, где со сцены делилась личными переживаниями с поклонниками. А позже Ольга приехала на Венский бал, где смогла потанцевать и развеяться. К слову, она регулярно пополняет свой гардероб и следит за трендами, чтобы всегда быть модной. 31 мая девушка отправилась в салон красоты, где ей сделали яркий макияж и высокую косичку.

«Вот она я! Такой шикарный костюм. Красивого, яркого, модного рыжего цвета. Я готова», — заявила звезда.

Бузова покрасовалась в костюме с мини-юбкой и жакетом оверсайз, который надела поверх черного топа-бандо. Образ дополнили босоножки в тон.

«Кстати, девчонки, берите на заметку. Сейчас в сезоне в тренде яркие цвета: ярко-желтый, оранжевый, зеленый, розовый, «фуксия». Ну и нежно-фиолетовый тоже актуален, и беж, и классика — черный. Рыжий сейчас один из топов», — поделилась телеведущая.

В таком ярком наряде она позировала на ковровой дорожке. Ольга решила увидеть сериал «Русские каникулы», в котором главная героиня — Наталья Водянова. Модель запечатлела, как путешествовала со своими детьми по России. Поклонники одарили Бузову комплиментами. К слову, на мероприятие также пришла Яна Рудковская.

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