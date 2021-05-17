«Берем на вооружение!»: Водянова в молочной юбке плиссе и пудровой топе покрасовалась в Испании

Наталья Водянова давно является топ-моделью. Она смогла покорить мировые подиумы и подружиться с именитыми модельерами. Уже длительное время девушка живет в Париже. Она счастлива в браке с миллиардером Антуаном Арно и воспитывает пятерых детей. Примечательно, что она смогла сохранить стройную фигуру. Девушка не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она следит за своей внешностью.

Ко всему прочему, Наталья признавалась, что благодаря профессии у нее появился навык стильно одеваться. Она подбирает себе модные образы для любого мероприятия. В обычной жизни ее тоже можно увидеть в трендовых нарядах. Так, накануне модель приехала с дочкой Невой в Испанию. Они решили отдохнуть и набраться сил. На первой прогулке Водянова отметилась в молочной юбке плиссе и топе пудрового цвета. Образ дополняли сабо.

«Мы с Невой планируем много гулять и наслаждаться красотой вокруг, а еще здесь безумно вкусно, и это очень важно для нас», — рассказала звезда.

Поклонники отметили, что 39-летняя модель прекрасно выглядит. Многие также оценили ее образ. А для портала Teleprogramma.pro ее лук разобрала детально fashion-стилист Ольга Блок.

«Комплект Наталии очень универсален: Юбка плиссе и лаконичный трикотажный топ можно купить в магазинах самой разной ценовой категории. А в зависимости от обуви поменяется и назначение комплекта. Супермодель выбрала сабо-слиперы и получила аутфит для отдыха, но если скомбинировать такую юбку и топ с лодочками на каблуке или лоферами, получится комплект для офиса. И да, сочетание белого и бежево-розового оттенка также очень актуальное и подойдет многим. В общем, берем на вооружение!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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