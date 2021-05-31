Акцент на талии: Рудковская в платье с пышной юбкой из шифона и жакете предстала на красной дорожке

Яна Рудковская — частая гостья светских раутов. Продюсер Димы Билана уже много лет работает в шоу-бизнесе. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает и любит тратить деньги на наряды люксовых брендов. Блондинка успела собрать целую гардеробную не только платьев, но и сумок самых известных модных домов. И при том, что жена Евгения Плющенко заботится о двоих детях, она регулярно выходит в свет.

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Недавно Яна посетила вечеринку подруги, где появилась в трикотажном мини-платье Chanel, а 31 мая она отправилась на премьеру сериала «Русские каникулы», в котором снялась модель Наталья Водянова с детьми. Светская львица давно дружит с моделью, поэтому решила ее поддержать. На красной дорожке Рудковская предстала в пышном платье из изумрудного шифона с узором. Наряд дополнил жакет с поясом и алая сумка Dior.

«Начинаем вечер красиво с „Русских каникул“», — отметила звезда.

Поклонники восхитились изысканным нарядом Яны. Многие отметили, что ей к лицу вечерние образы. А вот Ольга Бузова предпочла облачиться в костюм оранжевого цвета с мини-юбкой.

«Очень красиво!!! И очень сама красивая Яна!!», «Стильная», «Красивая женщина, в красивом наряде!! Носите его, не снимая», «Яна, вы Супер! Очень идет наряд», — прокомментировали пост подписчики. Позже она встретилась с Валентином Юдашкиным и его женой Мариной. А вот дома ее ждали сыновья Саша и Арсений.

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