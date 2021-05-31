«Ну какая красивая!»: Водянова в черном платье мидакси и на шпильках появилась на премьере в Москве

Модель пришла на показ сериала «Русские каникулы» со старшим сыном Лукасом. Она с радостью познакомилась с Ольгой Бузовой, которая одарила модель комплиментами.

Наталья Водянова не скрывает, что очень любит свою родину, хоть и давно живет в Париже. Так вышло, что карьеру топ-модели она построила во Франции и там обрела свою любовь. Уже почти 10 лет девушка счастлива с миллиардером Антуаном Арно и воспитывает пятерых детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака, а также Максима и Романа от нынешнего избранника. В прошлом году пара сыграла свадьбу.

Примечательно, что пандемия не помешала Наталье снять документальный сериал «Русские каникулы». Вместе со старшими детьми она путешествовала по России и показала им удаленные уголки своей родины. Премьера картины уже состоялась на платформе Premier. А 31 мая модель прилетала в Москву со страшим сыном Лукасом, чтобы побывать на большом показе серий в кинотеатре.

Для такого важного события она облачилась в черное платье мидакси лаконичного кроя и босоножки на шпильках в тон. Волосы Наталья собрала в высокий пучок, добавив алую помаду в макияж. Многодетная мама познакомилась на красной дорожке с Ольгой Бузовой.

«Ну какая красивая!» — заявила телеведущая. «В этих глазах можно утонуть», — добавила она. «Увиделись наконец-то в Москве с потрясающей Наташей Водяновой на премьере ее фильма „Русские каникулы“, снятый совместно с Мишей Зыгарем», — отметила звезда.

Не обошлось без совместного фото. Также на мероприятии побывала Яна Рудковская. Она давно дружит с моделью. Поклонники восхитились красотой Водяновой и ярким луком Бузовой. «Водянова такая естественная, выглядит намного моложе тебя!», «И как только успевает Бузова? Прям, везде она, везде», «Наталья пример для подражания, настоящая леди», — прокомментировали пост подписчики.

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