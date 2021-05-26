«Хотела просто до безумия»: Бузова примерила прозрачные туфли Muaddi и босоножки Bottega

Телеведущая снова отправилась на шопинг в ЦУМ. На этот раз за обувью.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она ведет телепередачи и строить карьеру певицы. Однако хорошую часть дохода ей приносит Instagram, так как подписано на нее больше 23 млн человек. Не удивительно, что девушка купила себе квартиру в Москве за 120 миллионов рублей. Она также любит баловать себя люксовыми обновками, но порой на дорогие вещи ей жалко тратить деньги.

Так, недавно Ольга приоделась в ЦУМе. Однако она не взяла косуху Yves Saint Laurent, которая стоит почти 400 тысяч рублей. Накануне девушка снова отправилась в VIP-примерочную. Она решила присмотреть себе обувь на лето. На этот раз Бузовой вновь пришлось разочароваться. Сначала ей не подошли прозрачные туфли Amina Muaddi, которые стоят больше 150 тысяч рублей. Примечательно, что такие же недавно решила продать Виктория Боня, так как ей пара оказалась мала.

«Косуха та самая. Пока тепло пускай висит. Если мое, будет моим», — заверила девушка.

Позже Бузова также надела босоножки зеленого цвета Bottega Veneta, но и они ей не подошли. Зато телеведущая сразу купила черные сабо Amina Muaddi.

«В общем, хотела я себе эти туфли просто до безумия. В ЦУМе они есть в одном экземпляре. 39 размер, но моя элегантная тоненькая ножка не поместилась просто в эту туфлю. Кость широкая, и они мне малы. Туфли Золушки не для меня. Поскольку я гоняю с утра до вечера, мне нужно обувь удобная. К стати, у Muaddi есть такие сабы и вот их я возьму», — заявила звезда.

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