Бузова объяснила, почему два года не может въехать в свои апартаменты за 120 миллионов рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова объяснила, почему уже два года не может въехать в свои шикарные апартаменты стоимостью 120 миллионов рублей и площадью двести квадратных метров. Они, как известно, расположены в одном из элитных жилых комплексов столицы.

«Это оказалось очень дорого: и плитка, и мрамор дорогой, и все со вкусом, все красиво. Год у меня просто квартира стояла. Сейчас наконец-таки все финансовые вопросы закрыты, дальше дело за людьми».

Ольга Бузова

Как отметила Ольга Бузова, в свое время она затеяла слишком шикарный ремонт, который сделать за один месяц просто нереально. В итоге процесс сильно затянулся. Впрочем, звезда не теряет надежды уже в ближайшие месяцы въехать в свое новое жилье и отпраздновать с друзьями новоселье, сообщает Пятый канал.

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Напомним, что в будущем Ольга Бузова будет жить недалеко от здания МГУ. Ее дом находится в очень живописном месте. Прямо на территории комплекса, в частности, есть озеро, парк с деревьями, сеть магазинов. Звезда всегда сможет сходить в тренажерный зал, чтобы поддержать себя в форме.

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