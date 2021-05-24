Купила за 150 тысяч рублей: Виктория Боня продает дизайнерские туфли

Виктория Боня уже много лет живет в Европе, но периодически приезжает в Москву. Так, на днях она побывала на красной дорожке музыкальной премии, а прошлой осенью отмечала свой 41-й день рождения в одном из фешенебельных ресторанов столицы. На светских раутах телеведущая всегда появляется в брендовых нарядах и обуви. Но вот очередная пара туфель ей оказалась не по размеру. Об этом Виктория рассказала в своем Instagram.

«Купила эти туфли AMINA MUADDI, о которых мечтала! Но они оказались мне велики. Причем, это 38 размер, а выглядят как 39. Если кто-то ищет такие туфли на 39, пишите, могу перепродать. Покупала у байеров (везли из Лондона) заплатила за них 150 тысяч рублей», — написала Боня.

Напомним, популярность Виктория получила благодаря реалити-шоу «Дом-2», в котором принимала участие в начале 2000-х.

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