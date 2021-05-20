«Сейчас очень модно»: Ольга Бузова похвасталась своим новым маникюром

При походе к нейл-мастеру певица учла все летние тренды.

Все чаще звезды отечественного шоу-бизнеса стали хвастаться не только своим гардеробом, но и маникюром. В принципе, ничего удивительного – наступившее тепло и предвкушение лета вдохновляют на яркие краски, они поднимают настроение и им хочется делиться со всеми.

Читатели уже знают, что телеведущая Ксения Бородина любит яркую зелень на ногтях, Елизавета Арзамасова решила походить с морковным цветом, а Наташа Королева отдала предпочтение цвету «взбесившаяся Барби».

Похвасталась своим новым маникюром и певица, телеведущая Ольга Бузова. Девушка чуть не забыла показать результат своего похода к нейл-мастеру, но вовремя спохватилась и сняла крупным планом красоту на своих ногтях.

«Сейчас очень модно какие-то такие маленькие вкидки ярких цветов», — заметила при этом певица.

«Яркими вкидками» Бузова назвала неоновый на кончиках ногтей. И она права в том, что это сейчас можно. Мастер ногтевого сервиса Надежда Богатова утверждает:

«Тренд летнего маникюра – неон, и все крутится вокруг него, все идеи и сочетания. Можно выбрать неон и не прогадать», — рассказала эксперт специально для портала Teleprogramma.pro.

Среди трендов этого лета еще есть желтый – чем ярче, тем моднее, сложный зеленый (который так любит Бородина) и кибер-панк. Есть где разгуляться после сезона перчаток!

Справка Teleprogramma.pro:

Надежда Богатова — мастер ногтевого сервиса. Имеет стаж работы 7 лет. Прошла более 30 курсов повышения квалификации, училась у таких именитых мастеров как: Шабалина Юлия, Строкина Наталья, Нейл Артист Всея Руси, Елена Шанская, Становая Светлана.

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