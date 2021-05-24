Голову платком не покрыла: Ольга Бузова в кроп-топе и рваных трениках пришла в монастырь

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла к публичной жизни. Однако девушка в этом году рассталась с Давидом Манукяном. Это сильно опечалило артистку, а позже она отказалась вести возродившееся шоу «Дом-2». Теперь телеведущая больше времени посвящает себе. Более того, после выхода из больницы она сначала дала концерт, а потом уехала отдыхать в Крым. Около недели девушка провела уединенно в доме посреди леса.

Обычно Ольга хвасталась красивыми видами, устраивала танцы и каталась на лошадях. Но 24 мая перед отъездом она побывала в Симферополе, где посетила Свято-Троицкий женский монастырь. Девушка облачилась в спортивный костюм сиреневого цвета, состоящего из рваных треников и кроп-топа. Она распустила волосы и не стала покрывать голову платком. Бузова сразу нашла общий язык с батюшкой Александром. Она побывала на службе и увидела мощи Святителя Луки Крымского.

«Побывав однажды у этого Святого, душа просит и ждет молитв, снова и снова. Живу по сердцу и по совести всегда», — написала звезда.

Поклонники удивились тому, в каком наряде была Ольга. Многие осудили ее за неподобающий вид. «А с голым пупком можно в монастырь?», «Пришла в церковь и оделась как на гулянку», «В платье не судьба прийти», «Почему с не покрытой головой?», «А зачем, показывать о том что были в храме? Такие вещи делают молча», «Оля, в таком виде в церковь не ходят», «Это же ужас!!! Как батюшка допустил?» — стали комментировать пост подписчики.