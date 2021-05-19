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«Такая дерзкая»: Ольга Бузова запечатлелась в модных джинсах с разрезами и винтажной косухе

Телеведущая похвасталась новым весенним образом.

«Такая дерзкая»: Ольга Бузова запечатлелась в модных джинсах с разрезами и винтажной косухе
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова в этом году изменила свою жизнь. Она не только рассталась с Давидом Манукяном, но и отказалась снова вести «Дом-2». Теперь у девушки появилось больше свободного времени. Она успевает видеться с подругами, устраивать шопинг и ездит в другие города с концертами. При этом она остается телеведущей и появляется на телеэкранах. Каждый раз ей хочется выделяться, поэтому стилисты подбирают певице модные образы.

19 мая Ольга с утра отправилась на съемку. Как известно, она ведет несколько передач. Сначала девушка предстала в летнем наряде. Она примерила шорты-бермуды песочного цвета и шляпку с ровными полями. Позже телеведущая сменила образ. На этот раз она позировала в кадре в весеннем наряде. Бузова облачилась в белые джинсы с разрезами и широкими брючинами. Топ и косуха оверсайз с принтом дополняли образ, как и массивные ботинки на тракторной подошве.

«Такая дерзкая девчонка! Модные джинсы с разрезами и винтажная косуха! Amor, amor», — поделилась звезда.

Примечательно, что несколько дней назад похожий образ она составила, когда пришла в ЦУМ. Девушка мечтала о новой косухе, но ей понравился экземпляр за 400 тысяч рублей, поэтому она решила отложить покупку на потом. Ольга примеряла и белые джинсы, но с разрезами на талии. К слову, стилисты утверждают, что такой фасон действительно актуален в этом сезоне.

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