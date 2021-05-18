«Новиночки»: Бузова предстала в мини-шортах из денима и с сумочкой Dior за 290 тысяч рублей

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится быть популярной. Певица уже несколько лет находится в числе самых известных девушек в России. Бывшая звезда «Дома-2» строит карьеру телеведущей и певицы. Она регулярно появляется на вечеринках и светских раутах. Каждый раз она тщательно подбирает образы. Ольге нравится выделиться, поэтому носит платья со шлейфом, сверкающие наряды и костюмы.

Не удивительно, что артистка любит делать покупки. Все чаще она покупает брендовые наряды. Многие помнят, как на день рождения ей прислал шубу из новой коллекции Филипп Плейн. Однако девушка и сама приобретает люксовые наряды, хоть порой и жалуется, что они дорогие. 18 мая Бузова побывала в ЦУМе, где хотела купить себе новую косуху. Однако наряд бренда Saint Laurent она так и не взяла.

На следующий день телеведущая похвасталась обновками, на которое все же потратилась. Она запечатлелась после тренировки в шортах из денима. К ним девушка подобрала футболку с логотипом Louis Vuitton и новую сумку кремового цвета Dior, которая стоит около 290 тысяч рублей. Образ завершили массивные ботинки.

«Вчерашние новиночки», — подчеркнула звезда.

Поклонники отметили, что Ольга похорошела. Ко всему прочему, она поддержала тренд на логоманию. На днях Ксения Бородина тоже выбрала принтованные брюки с логотипом Louis Vuitton. По всей видимости, звезда осталась довольна своими обновками.

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