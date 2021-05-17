Шопинг в ЦУМе: Бузова примерила стильную косуху Yves Saint Laurent и джинсы с разрезами на талии

Ольга Бузова всегда любила оказываться в центре внимания. Во время участия в «Доме-2» она пела и танцевала. Потом девушка построила карьеру певицы и телеведущей.

На красных дорожках она часто появляется то в платьях с длинным шлейфом, то в нарядах, усыпанных стразами. В обычной жизни девушка предпочитает носить более лаконичные и комфортные образы, но при этом женственные. Звезда регулярно пополняет гардероб обновками.

17 мая после ряда концертов и встреч с подругами Ольга решила провести день более расслабленно. У нее нашлось время, чтобы заглянуть в ЦУМ. Там она устроила быстрый шопинг. Телеведущая поделилась кадрами из VIP-примерочной.

Сначала она предстала в косухе оверсайз черного цвета и белых джинсах клеш с разрезами на талии. Именно такой фасон джинсов и брюк актуален в этом сезоне, по словам имиджмейкеров.

«В общем, новый бренд, питерский Bats. Такая курточка кожаная. Ну она простая классика. И джинсики такие. Только Бузова может летом кожанку покупать. Когда все раздеваются, я — одеваюсь», — посмеялась звезда.

Потом Бузова примерила более приталенную кожаную косуху Yves Saint Laurent. Она намекнула, что этот вариант ей нравится больше, но спросила мнения фанатов.

«Ну и классика Laurent. У меня точно такая же, бордовая. Уже лет пять ей, и с ней ничего не происходит. Laurent, почему ты такой дорогой? И какая вам больше нравится?» — поинтересовалась девушка.

Позже она призналась, что косуху так и не купила, но без обновок из магазина не ушла. К слову, такая куртка Laurent стоит около 380 тысяч рублей. А вот первый вариант кожанки стоит гораздо дешевле. Косухи молодого питерского бренда можно взять и за 80 тысяч рублей.

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