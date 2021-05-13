«Это любовь»: Ольга Бузова в лавандовом костюме устроила конную прогулку на природе

Телеведущая не стала сидеть дома. Она решила устроить себе активный отдых, хоть и всего несколько дней назад вернулась из больницы.

Ольга Бузова всегда умела привлечь к себе внимание. С 18 лет она участвовала в реалити-шоу «Дом-2», а потом стала его ведущей и певицей. Свою жизнь девушка выставляет на показ и старается делится даже своими эмоциями. Однако в первых числах мая она пропала из Сети, что вызвало большой резонанс. Позже выяснилось, что артистка попала в больницу и перенесла операцию. Свой диагноз она так и не назвала. Сначала девушка заверяла, что плохо себя чувствует, но спустя пару дней ее уже отпустили домой.

Позже поклонники удивились, когда Ольга начала заниматься спортом, гулять и посещать рестораны. Ее поведение вызвало недоумение. Еще больше ей удалось всех поразить, когда телеведущая опубликовала кадры с конной прогулки. Она облачилась в лавандовый спортивный костюм и белые кроссовки. Свой волосы она распустила и надела очки. Бузова взобралась на породистого жеребца с черной гривой. Она прокатилась на нем по лужайке у водоема.

Девушка легко держалась в седле, держала поводья одной рукой и при этом сохраняла аристократическую осанку с прямой спиной.

«Это любовь», — написала звезда.

Поклонники были озадачены. Многие снова заподозрили Ольгу в хайпе на теме здоровья. «С реанимации на коня», «Это после операции и реанимации?», «Боги, какой красивый», «Конь, конечно, красавец! Но все равно, все внимание на девушку», «Красота! Грация! Отлично смотритесь вместе», «Не говори, что это рекомендовали врачи», «На даче?», «Оль тебя кто-то пригласил на свидание?» — прокомментировали пост подписчики.

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