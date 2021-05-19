«Образ просто нереально крутой»: Бузова в рубашке на запах и шортах-бермудах появилась на работе

Ольга Бузова с 18 лет стала сниматься в «Доме-2». Она не скрывает, что привыкла к публичной жизни. Девушка уже стала телеведущей и певицей. Она не раз признавалась, что хорошо зарабатывает. Артистка может позволить себе любой каприз. Не удивительно, что она купила квартиру за 120 миллионов рублей. Уже несколько лет девушка в ней делает ремонт. Это не мешает ей тратить большие суммы на люксовые обновки.

На днях Бузова побывала в ЦУМе. Она хотела купить косуху, но тратить на нее солидную сумму не стала. В итоге телеведущая ушла из магазина с новыми шортами, футболкой и сумочкой Dior. А вот для съемок ей часто подбирают образы стилисты. 19 мая она отправилась на работу. В гримерке Ольга сначала похвасталась модной прической с хвостиками-пузырьками. Потом она облачилась в белую рубашку на запах, которая моделирует талию, а также шорты-бермуды кремового цвета. Телеведущая дополнила образ шляпкой с прямыми полями и босоножками на каблуке.

«Даже не знаю, что здесь лучше всего — длинные ноги, шорты или рубашка, макияж, укладка, шляпа или серьги, ногти. Все вместе! Образ просто нереально крутой. А мы начинаем работать», — поделилась звезда.

Ольга получила множество комплиментов. Она любит выглядеть безупречно, а с наступлением тепла телеведущая все чаще носит платья и шорты.

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