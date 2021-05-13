Сливочный шелк: 49-летняя Кудрявцева в предстала костюме оверсайз с брюками палаццо, как у Алсу

Телеведущая не в первый раз выбирает наряд, как у певицы.

Лера Кудрявцева не боится говорить о своем возрасте и внешности. Она уже скоро отметит 50-летие. При этом телеведущая живет в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым и воспитывает дочку Марию, которой всего два года. Многие зрители считают блондинку иконой стиля. В эфир она всегда выходит в элегантных платьях или ярких костюмах. Но выбирать образы на работе ей помогают стилисты. В обычной жизни звезда отдает предпочтение комфортным модным нарядам.

Этой весной Лера улетела отдыхать в Дубай. Там она проводит время с мужем. На курорте телеведущая носит струящиеся юбки макси и шифоновые воздушные платья. Но накануне для вечернего променада с возлюбленным по побережью она выбрала шелковый костюм оверсайз сливочного цвета. Наряд с брюками палаццо она дополнила косынкой, которой повязала волосы, и босоножками на танкетке. Монохромный образ оттенил загар блондинки, а также зрительно сделал ее стройнее за счет свободного кроя.

Нежные кадры восхитились ее друзей и поклонников. «Какие вы красивые», — заметила Анна Семенович. «Лера! Вы просто космическая! Настолько разумная, потрясающая, грамотная и жизненная», «Без яркого макияжа — прям девчушка — классно!», «Красивая пара, очень!», Костюмчик вам очень идет«, «Все правильно делаете», «Какая же вы хорошенькая!» — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что ранее в таком же костюме отметилась певица Алсу. Она выбрала такой же цвет и фасон. К слову, это не первый раз, когда вкусы девушек совпали.

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